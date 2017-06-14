Минкульт Крыма высказал свою позицию по вопросу платного входа в парки

В министерстве культуры Крыма заверили – парки в Алупке и Ливадии можно будет посещать бесплатно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию о скором введении платы за вход на территорию знаковых достопримечательностей Крыма в ведомстве опровергли.

Примечательно, что источником этой информации был Александр Балинченко – директор Ялтинского дворцово-паркового музея-заповедника – учреждения, находящегося в подведомственном управлении у министерства культуры Крыма. Балинченко анонсировал введение «символической» платы – до 50 рублей, и рассказал о том, что собранные таким путем деньги пойдут на благоустройство территории, покупку новых систем полива, организацию культурных мероприятий и привлечение частной охраны. Судя по всему, решение по данному сбору директор музея-заповедника принимал самостоятельно, без каких-либо консультаций с руководством.

Тем не менее, заборы вокруг Алупкинского и Ливадийского парков продолжают возводить. Как поясняют в министерстве культуры, на этот счет беспокоиться не стоит – ограждение необходимо для сохранности объектов и поддержания их в нормальном состоянии.

«В связи с этим, на сегодняшний день, происходит ремонт ранее существующего ограждения. Цель – сохранность экспозиций под открытым небом, которыми и являются наши парки. Мы понимаем не только социальную значимость парка, но и его оздоровительные свойства, поэтому речь о введении какой-либо стоимости за посещение парков вообще не идет», – заявила министр культуры РК Арина Новосельская.

Напомним, ошеломленные заявлением о вводе платы за вход на территорию парка, жители Алупки записали видео с обращением к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на самоуправство, из-за которого они могут лишиться доступа к пляжам. Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакой платы за проход на территорию парков не будет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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