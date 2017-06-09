Проблемно и дорого: Порошенко испугался визового режима с Россией

От полутора до двух миллиардов гривен придется выложить Украине в случае введения визового режима с РФ. Такие цифры обнародовала заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко», представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в БПП признают эту меру нецелесообразной, несмотря на громкие заявления министра иностранных дел Украины Климкина о готовности ввести визовый режим с Россией.

«Больше проблем, чем выгоды... Не понимаю, зачем это делать на сегодняшний день. В Украине есть много вызовов и нужд, куда потратить эти деньги. Если мы говорим о том, что мы вводим визовый режим, нам нужно минимум 1,5-2 млрд – это предварительные расчеты – на создание разных консульств учреждений. Создавать новый пограничный контроль в «серой зоне» (подразумевается Донбасс, ред.). Это значит, что мы оттягиваем границу внутрь Украины?»,– заявила Луценко в эфире телеканала 112.Украина.

Кроме этого, Луценко признает, что многие украинцы сегодня работают на территории России именно потому, что родина не может трудоустроить своих же граждан. А как признал глава МИД Украины Павел Климкин, сейчас почти 3 млн украинцев находятся на территории РФ.

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 09.06.17

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