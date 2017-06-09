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Крыму дадут 1 млрд на сельское хозяйство и 42 млн на защиту его от града

Крыму дадут 1 млрд на сельское хозяйство и 42 млн на защиту его от града

Крыму дадут 1 млрд на сельское хозяйство и 42 млн на защиту его от града

Симферополь, Июнь 09 (Новый День, Анастасия Зук) – Крыму для поддержки отрасли сельского хозяйства правительство России выделило дополнительный миллиард рублей.

Как передает корреспондент РИА , несмотря на то, что в течение нескольких лет эффективность работы крымских фермеров значительно улучшилась, в правительстве Крыма отмечают, что результаты не так велики и не соответствуют реальному спросу.

В связи с этим на поддержку крымских сельхозпроизводителей в июле будет выделен дополнительный 1 млрд рублей.

«Готовы реагировать на предложения, запросы от вас, поддержать. Если вы видите, что нормативные акты не обеспечивают эффективную работу, выходите на разговор. Готовы участвовать в обсуждении всех вопросов. Продовольственную безопасность Крыма и Российской Федерации в целом должны обеспечить совместно с вами», – цитирует пресс-служба слова главы Крыма Сергея Аксенова.

Также, чтобы защитить сельское хозяйство полуострова, в текущем году Росгидромету из резервного фонда Правительства РФ будут выделены почти 42 млн рублей на предоставление субсидии Крыму и Севастополю для организации противоградовой защиты на площади 150 тыс га, чтобы снизить ущерб от града.

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© 2017, РИА «Новый День»

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