В Крыму стали производить больше сельхозпродукции

В Крыму объем производства сельхозпродукции вырос до 68 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам вице-премьера правительства республики Юрия Гоцанюка, на полуострове растет количество прибыльных предприятий и рентабельных сельскохозяйственных производств. Так, жители полуострова полностью обеспечены овощами и зерном.

«По сравнению с 2016 годом валовое производство увеличено и по предварительным показателям составит более 68 млрд рублей», – заявил Гоцанюк. Он отметил, что в данной сфере выросло количество рабочих мест и увеличилась оплата труда.

При этом Гоцанюк напомнил, что неблагоприятные погодные условия в первой половине текущего года привели к снижению объемов продукции растениеводства на 4,7%. Но в следующем году потерь надеются избежать: созданная антиградовая служба поможет защитить многолетние насаждения от водных катаклизмов, что позволит улучшить объемы сельхозпродукции. В этом году сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства увеличили объемы производимой продукции на 3,5% и 25,2%. Отметим, что приоритетными направлениями господдержки на полуострове являются садоводство и виноградарство, а также молочное скотоводство.

Как сообщал «Новый День», Крыму для поддержки отрасли сельского хозяйства правительство России выделило дополнительный миллиард рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.12.17

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