В Бахчисарайском районе стали выращивать больше винограда и фруктов

В Бахчисарайском районе смогли вырастить намного больше фруктов, чем в предыдущие годы. Об этом на сессии Госсовета Крыма заявил курирующий регион депутат Василий Рогатин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Бахчисарайском районе собрали 15 тысяч тонн фруктов и почти 19 тысяч тонн винограда. «Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Где-то порядка на 15-17%», – сообщил Рогатин.

Он напомнил, что в 1980 году в Бахчисарайском районе валовой сбор фруктов был на уровне 56 тысяч тонн фруктов, винограда – 34 тысячи тонн. «Есть на что равняться», – резюмировал депутат.

«С 2014 года постоянно производится обновление многолетних насаждений в Бахчисарайском районе. В 2014 году было посажено 141 га, 2015 – 151 га, 2016 – 337 га, 2017 – 670 га. Цифры говорят сами за себя – развитие, динамика есть», – сказал Рогатин.

По словам депутата, перспектива развития агропромышленного комплекса в регионе напрямую зависит от участия фермеров в отраслевых госпрограммах. В 2017 году освоение средств по этим программам достигло 350 миллионов рублей, в то время как в 2014 году не превышало 33 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», объем производства сельхозпродукции в Крыму вырос до 68 миллиардов рублей, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства увеличили объемы производимой продукции на 3,5% и 25,2%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.12.17

ФАС не дала заключить контракт на содержание крымских дорог. / В Крыму игорному бизнесу повысили налоги. / После воссоединения Крыма с РФ в Азовское море возвращаются осетр и севрюга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»