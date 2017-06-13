В ДТП под Ялтой пострадали туристы из Москвы, Челябинска, Коми, Югры и Пензы (ВИДЕО)

В ГИБДД сообщили подробности вчерашней аварии недалеко от Массандры. Напомним, 12 июня на трассе Алушта – Ялта грузовая «Газель» столкнулась с туристическим автобусом. По разным данным пострадали от 6 до 20 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД РК, ДТП произошло около 9 часов утра. «Газель» с концертной аппаратурой врезалась в автобус, двигавшийся впереди в попутном направлении. От удара автобус, в котором находились туристы Москвы, Челябинска, Коми, Нижневартовска, Пензы, перевернулся. «Газель» пролетела дальше и врезалась в столб.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали 6 пассажиров автобуса, в том числе 9-летний ребенок. С различными травмами – от ссадин до тяжелых переломов и травматического шока – они доставлены в Ливадийскую больницу.

По данным МЧС Крыма госпитализированы 9 человек.

В Минздраве РК уточнили: за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе 4 детей. В данный момент в Ливадийской больнице находятся 6 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Расследование инцидента проводит следственный комитет.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 13.06.17

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