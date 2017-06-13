«Ваших детей не существует»: маленьких крымчан не выпускают из Украины

Жители Крыма жалуются: их детей не выпускают из Украины на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские пограничники отказываются выпускать на полуостров детей, родившихся в Крыму после 18 марта 2014 года. На территорию соседнего государства они попадают свободно – по свидетельству о рождении, выданному одним из ЗАГСов Крыма. Этот документ не вызывает претензий ни у российских, ни у украинских пограничников. А вот при выезде из Украины возникают проблемы: пограничники требуют украинские детские загранпаспорта, оформить которые невозможно, так как в официальных органах Украины нет данных о рождении этих детей.

Так, одна из крымчанок отправилась минувшей весной на Украину к родителям с двумя детьми, родившимися после мартовского референдума 2014 года. А когда собралась домой, то на границе потребовали загранпаспорат на детей. Крымчанка обратилась в паспортный стол населенного пункта, в котором живут ее родители, чтобы оформить детям документы, но получила отказ: в ЗАГС сообщили, что таких детей не существует – свидетельств о рождении с предъявленными номерами в базе данных нет. Теперь ей придется доказывать существование своих детей в украинском суде.

«Сейчас я оставляю детей с родителями на Украине и еду в Крым поднимать все справки о том, что я рожала, обменную карту из архива роддома и так далее, – цитируют крымчанку «Примечания». – Все эти документы предоставлю в качестве доказательств. Кроме того, адвокат сказал, что нужны фотографии с детьми – в роддоме, после.

Только после того как я докажу, что мои дети существуют, смогу получить украинское свидетельство о рождении и оформить детский загран».

Параллельно выплыла еще одна проблема: многим крымчанам, у которых дети родились сразу после референдума, в крымских загсах выдавались свидетельства о рождении украинского образца, потому что других бланков пока не было.

Но на Украине считают эти документы фальшивыми, ссылаясь на то, что сразу после 18 марта 2014 года украинские базы были закрыты.

Крымчане заявляют, что в паспортных столах Украины предлагают еще один вариант – обращаться в российское посольство и отказываться от российского гражданства.

«Говорят, что после этого в украинских загсах без проблем выдают справку о том, что ребенок – гражданин Украины. Никакой суд при этом не требуется, – отмечает крымчанка. – Только зачем мне это надо, если я планирую жить с детьми в Крыму?»

По ее словам, российское консульство на Украине переполнено людьми, столкнувшимися с аналогичной проблемой, а ее адвокат заявляет, что в данный момент с Украины в Крым не могут вернуться более 3 тысяч детей.

Жители Крыма, обсуждая данную историю, отмечают: проблема не нова, в соцсетях с 2015 года существуют группы, где обсуждают и подробно разъясняют, как без проблем съездить на Украину и без потерь вернуться обратно.

А журналисты задаются риторическим вопросом: почему Украина для въезда в Крым требует загранпаспорт, если считает полуостров своей территорией…

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.06.17

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