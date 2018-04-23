Киев требует, чтобы крымчане променяли Россию на футбол

Жители Крыма, желающие присутствовать на финале футбольной Лиги чемпионов, должны будут предъявить паспорт гражданина Украины. Другой возможности попасть на решающий матч самого престижного клубного футбольного турнира планеты у крымчан нет, заявили в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в украинской столице на стадионе «Олимпийский». На участие претендуют «Бавария», «Реал», «Рома» и «Ливерпуль».

Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что игра будет проведена при участии большого количества зарубежных болельщиков. Однако граждан РФ, живущих в Крыму, украинские власти на финал допускать не собираются: поскольку Украина не признает документы, выданные жителям полуострова после 18 марта 2014 года, въехать в страну крымчане смогут только по украинским паспортам.

Это решение осуждает ряд депутатов Верховной рады: «Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Некоторые, например, оставили украинские паспорта. Спорт нельзя смешивать с политикой. Для многих болельщиков посещение такого турнира очень важно, – цитируют «Известия» депутата Татьяну Бахтееву. – Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться».

В УЕФА от комментариев отказались, заявив, что данный вопрос находится в национальной юрисдикции, поэтому организация не готова предоставить комментарий.

Отметим, украинские власти использую любые поводы, чтобы наказать крымчан за российское гражданство: так, с территории страны не выпускают детей, родившихся на полуострове после 18 марта 2014 года и получивших российские свидетельства о рождении. В аналогичной ситуации оказались и члены экипажа сейнера «Норд», угнанного украинскими пограничниками: моряков отказываются выпустить с территории «Незалежной», пока они не признают себя гражданами «Незалежной» и не предъявят украинские паспорта.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.04.18

Порошенко дурачит украинцев и сотрудничает с Кремлем – в Киеве прокомментировали историю с автокефалией УПЦ. / Парусник «Херсонес» сменил «прописку» с Севастополя на Сочи. / 23 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»