Чиновников Севастополя заставили разобраться со свалкой только через суд

Севастопольских чиновников принудили устранить свалку посреди города с помощью суда.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», местному жителю пришлось обратиться в суд, так как местные власти не реагировали должным образом на его жалобы по поводу мусора.
Свалка образовалась у одного из жилых домов, расположенных на проспекте Октябрьской Революции. По информации городского суда, на данном участке были самовольно расположены мусорные контейнеры, у которых и начал несанкционированно копиться мусор.
Переписку, которую вел севастополец с органами власти, в суде признали «безрезультатной».
«Роспортребнадзор не выполнил свои функции надзора и контроля, перенаправляя заявления истца, указывающие на нарушение санитарных норм и правил. Негативную оценку суда получили и действия департамента городского хозяйства Севастополя, который в своих ответах заявителю сообщал о проводимых действиях, однако по существу вопрос устранения свалки не разрешил», – сообщили в суде.
В течение одного месяца региональное управление Роспотребнадзора и департамент городского хозяйства должны отчитаться по поводу убранного мусора.
Севастополь, Леонид Маковецкий
Севастополь. Другие новости 14.06.17
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