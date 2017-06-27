В правительстве Севастополя уверяют: местные жители не жалуются на проблемы с мусором

В правительстве Севастополя считают, что в городе нет проблем с мусором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные чиновники даже заявляют об отсутствии жалоб горожан на уборку мусора.

Сообщил о такой идеальной обстановке в городе Валентин Демидов, ранее занимавший пост министра экономического развития в Крыму, а после переезда в Севастополя получивший должность директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

По информации портала ForPost, опасения у чиновника вызвал вступивший 1 апреля в силу закон Севастополя «О наделении органов местного самоуправления в Севастополе отдельными государственными полномочиями», из-за необходимости беспрерывной санитарной очистки территорий муниципальных образований – удаления ТКО с мест несанкционированных свалок, а также содержание зеленых насаждений. Но, по словам Демидова, работа в этом направлении ведется, и «нареканий на качество работ по санитарной очистке не поступает».

Стоит отметить, что несмотря на позитивное заявление Демидова, севастопольцы все же жалуются на мусорные свалки, появляющиеся в черте города. При этом жалуются не только чиновникам местного правительства, но и в суд – так как в департаменте городского хозяйства не всегда реагируют на такие жалобы должным образом. Один из подобных случаев произошел в середине июня: городской суд признал, что если бы в него не обратился возмущенный житель города, свалка, на которую он жаловался, так и осталась бы неубранной.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.06.17

Отвлеклись на минутку: в Крыму потерялась 6-летняя туристка. / Кто ж его знает, что там есть: Крыму необходимо срочно оценить запасы подземных вод. / Школу «четырех президентов» в Фонтанах отдадут Симферополю. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»