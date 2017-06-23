Севастопольский парк Ахматовой превратили в помойку (ФОТО)

Только что открывшийся в Севастополе пляж Солнечный утопает в мусоре. Расположенный рядом парк Ахматовой превратили в помойку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пляж Солнечный, расположенный в Стрелецкой бухте, власти открыли в середине июня – с двухнедельным опозданием после начала курортного сезона. Главной причиной назвали реконструкцию.

Не успели севастопольцы оценить обещанный комфорт, как Солнечный снова закрыли. Теперь уже на масштабную реконструкцию парка им. Анны Ахматовой, через который нужно пройти, чтобы попасть на пляж. Чиновники объяснили свой тактический ход мерами безопасности.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» местные жители, огражденную стройплощадку в парке Ахматовой брали буквально штурмом, требуя открыть пляж. Власть приняла решение не обострять конфликт с населением, которое упрекало коммунальщиков в том, что строительные работы приурочили аккурат к купальному сезону. По отмашке властей, подрядчик сдался и проход к пляжу открыл.

РИА «Новый День» проинспектировал место раздора.

Можно отметить, что сам галечный урез у воды находится в относительно чистом состоянии. Видно, что прибитые штормом водоросли убирают, но не везде – только по центру пляжа.

По словам отдыхающих, на днях развернули четыре зонта от солнца. Тени от них, понятное дело, на всех не хватает. Лежаки в аренду берут единицы – сказывается дороговизна. За строительным забором виднеется новенький навес от солнца, сконструированный из досок в виде бегущей волны. Еще можно отметить отремонтированный по всей длине пирс, его подлатали и выбелили. Также убрали кучу валунов в левой части. На этом приятности заканчиваются.

Севастопольцы, как один, возмущены тем, что на пляже так и не обустроили туалет. В итоге отхожие места люди вынуждены себе искать, где придется.

Нарушаются основные санитарные нормы. По всей протяженности центральной аллеи парка Ахматовой в два ряда установлены урны. Среди них нет ни одной, из которой бы не вываливался мусор.

Трудно сказать, когда он вообще вывозился последний раз. Рядом с каждым мусорным баком образовалась обычная помойка.

Люди рассказывают, что на днях из воды выбросило маленького мертвого дельфина. Все, что придумали, операторы пляжа – это завернуть его в мусорный пакет и оттащить с территории пляжа выше на парковую аллею. Теперь впечатлений отдыхающим, вдыхающим отсутствие туалетов, добавляют и запахи гниения млекопитающего.

На спасательной вышке, которая теперь тоже находится за строительным забором, за все время работы пляжа никто ни разу не видел спасателя. Не было его и во время нашего визита, где его искать не смог подсказать и охранник.

«Вечно все у нас через одно место и не для людей!», – резюмируют севастопольцы.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 23.06.17

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