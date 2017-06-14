К сентябрю точно будут: лишь в 4 территориях Крыма пляжи готовы к сезону

Лишь 53 из 470 пляжей Крыма получили паспорта готовности – то есть имеют полный пакет разрешительных документов на работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 100% готовы пляжи в Симферопольском и Черноморском районах, в Судаке и Саки.

ГИМС на сегодняшний день обследовал лишь 69% пляжных территорий, подготовлено чуть более 600 матросов-спасателей, что крайне мало: на каждом пляже обязаны находиться не менее 2 спасателей, а, значит, число подготовленных специалистов должно быть, как минимум, 900.

В Алуште и вовсе «потеряли» 5 пляжей: при последней проверке там обнаружили 8 не функционирующих территорий, одна из них контролировалась федеральным ведомством, другая – республиканским, остальные шесть – частниками. Было поручено разорвать соглашения и провести новые конкурсы. В результате разорвали договоры с тремя частниками и заявили: остальные пляжи отсутствуют – берег завален огромными валунами. Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов попытался выяснить, соответствует ли данная информация действительности или пляжи работают без разрешения. Оказалось, что министерство туризма ситуацией не владеет.

Не смогли в минкурортов сказать и когда все пляжи Крыма будут, наконец, готовы к сезону. «Мы хотя бы к 1 сентября эту работу закончим?» – поинтересовался Аксенов. «Я думаю, раньше», -неуверенно ответила представительница министерства но предпочла не называть даже конкретный месяц, когда все пляжи получат паспорта готовности.

Впрочем, бюрократическая хитрость не удалась: глава Крыма потребовал сообщить ему дату полной готовности пляжей в ближайшую пятницу.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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