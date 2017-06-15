У жителя Крыма украли скрипку стоимостью 50 миллионов

Московские полицейские начали поиски уникальной скрипки Страдивари, изготовленной в 1710 году. Скрипка принадлежала 78-летнему севастопольцу.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», мужчина утверждает, что инструмент достался ему по наследству. В 2003 году севастополец передал скрипку в наследство своей дочери, живущей в Москве.

В феврале текущего года женщина развелась с мужем. «Супруг начал вывозить из квартиры все ценные вещи. Поскольку скрипкой бывший муж не интересовался, у женщины возникли подозрения о подмене инструмента. По просьбе дочери владелец приехал из Севастополя в Москву и выявил различия у предоставленной ею скрипки с той, что долгие годы хранилась в семье», – цитируют российские СМИ источник в правоохранительных органах Москвы.

К экспертизе привлекли специалистов НИИ им. Гнесиных, которые выяснили, что футляр от скрипки и смычок были изготовлены в XVII веке, а сама скрипка – в 1930-1940 годах XX века.

Пропажу владельцы оценили в 50 млн рублей. Однако в столичной полиции уточняют, что ни пенсионер, ни его дочь не смогли предоставить документы, подтверждающие владение уникальной вещью.

Отметим, что из 2500 инструментов, сделанных великим мастером из Кремоне, на сегодняшний день сохранилось 632 скрипки, 63 виолончели и 19 альтов. По миру гуляет еще около трёх тысяч известных высококачественных подделок.

В России находится около двух десятков инструментов: несколько скрипок хранится в Государственной коллекции музыкальных инструментов, одна – в Музее Глинки, остальные – у частных лиц. Одна из них «всплыла» в 2007 году в Челябинске – владелец продал ее за 5,5 млн долларов гражданину США.

В министерстве культуры Крыма РИА «Новый День» не смогли ответить, есть ли еще на полуострове скрипки Страдивари, Гварнери, Амати и подобные уникальные музыкальные реликвии.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 15.06.17

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