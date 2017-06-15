Акватория Крыма войдет в СЭЗ

Таможенная зона Крыма будет расширена до морских границ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нововведенния в законодательство, касающиеся изменения территориальных границ куротных и туристических зон Крыма, были приняты депутатами Госдумы во втором чтении.

Принятый законопроект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта. Кроме того, будет улучшена организация грузопассажирских перевозок и созданы дополнительные рабочие места.

Ко второму чтению документа поступило 8 поправок, 5 из них были рекомендованы к принятию.

На данный момент в законе прописано, что свободной экономической зоной является только часть территории страны, являющейся членом Евразийского экономического союза, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности. Однако, что касается внутренних морских вод – в данную территория СЭЗ они не включены.

«Свободная экономическая зона – крупнейший инструмент для привлечения инвестиций в экономику Крымского полуострова. Морские суда, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не могут использоваться в территориальном море РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова, поскольку внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав территории свободной экономической зоны», – заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, обосновывая необходимость закона.

Принятый сегодня во втором чтении законопроект предлагает включить внутренние морские воды и территориальное море России вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав территории свободной экономической зоны. Такая мера будет способствовать развитию РК и Севастополя. Кроме того, удастся увеличить число желающих получить статус участника свободной зоны, а также привлечь в регион дополнительные инвестиции.

Как уже ообщал Новый День, в октябре прошлого года правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя. Согласно документу, в состав СЭЗ Крыма предполагалось внести всю прибрежную линию полуострова и территориальные воды шириной 12 морских миль (22,2 км).

Симферополь, Марина Синицина

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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