Для ценителей прошлого: в Крым пытались ввезти 8 кг украинских монет

В Крым пытались провезти почти 500 юбилейных монет Национального банка Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина был задержан в пункте пропуска «Перекоп». При досмотре автомобиля в багажнике пограничники нашли 473 юбилейные монеты Нацбанка Украины номиналом две и пять гривен, а также одну монету «200000 карбованцев» с изображением на реверсе колокола с надписью «Чернобыль» и датой «1986-1996». Общий вес монет составил около восьми кг. По экспертной оценке ориентировочная стоимость незадекларированного товара – более 2,5 тыс евро, сообщили в пресс-службе таможни Крыма.

С учетом того, что украинец не завил сведения о перемещаемых товарах, монеты отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 15.06.17

В Крыму посчитают частников, сдающих жилье. / В истории обваренного в ресторане Севастополя ребенка разбираются следователи. / Зовите родных и знакомых: в Крыму не могут набрать штат для детского стационара. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»