В Крым пытались провезти восемь килограммов денег

Житель Украины пытался провезти 450 юбилейных монет Национального банка Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», иностранца задержали в пункте пропуска «Армянск». При прохождении таможенного контроля мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники таможни приняли решение дополнительно осмотреть содержимое черного полиэтиленового пакета, с которым иностранец пожаловал в Крым. В результате, были обнаружены более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали. Общий весь «груза» составил 8 кг.

Для определения стоимости выявленных монет и проведения дальнейших процессуальных действий товар отправили на экспертизу, сообщили в пресс-службе таможни Крыма.

Отметим, это не первый случай, когда украинцы пытаются провезти на полуостров юбилейные монеты «Незалежной». Аналогичный случай произошел в июне прошлого года: в автомобиле гражданина соседнего государства пограничники нашли 473 юбилейные монеты Нацбанка Украины номиналом две и пять гривен, а также одну монету «200000 карбованцев» с изображением на реверсе колокола с надписью «Чернобыль» и датой «1986-1996», общей стоимостью более 2,5 тысяч евро.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 05.03.18

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