Авиаперелеты убивают крымский туристический сезон

Федеральная антимонопольная служба проверяет стоимости авиаперелетов в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросом стоимости авиабилетов специалисты ФАС занимаются по поручению республиканских и севастопольских властей. В министерстве курортов и туризма Крыма отмечают, что цены на перелет убивают туристический сезон. Так, чтобы из некоторых точек России слетать в Турцию и вернуться обратно, граждане могут потратить меньше денег, нежели слетать в одну сторону в Крым. В курортном ведомстве считают: чтобы снизить цены на стоимость перелетов, необходимо организовать чартерные рейсы и отменить НДС.

Отметим, что цены на авиабилеты в Крым из некоторых регионов РФ достигают 30 тысяч рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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