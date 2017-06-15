Четверг, 15 июня 2017, 20:57 мск

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Авиаперелеты убивают крымский туристический сезон

Авиаперелеты убивают крымский туристический сезон

Федеральная антимонопольная служба проверяет стоимости авиаперелетов в Крым.

Как передает корреспондент РИА , вопросом стоимости авиабилетов специалисты ФАС занимаются по поручению республиканских и севастопольских властей. В министерстве курортов и туризма Крыма отмечают, что цены на перелет убивают туристический сезон. Так, чтобы из некоторых точек России слетать в Турцию и вернуться обратно, граждане могут потратить меньше денег, нежели слетать в одну сторону в Крым. В курортном ведомстве считают: чтобы снизить цены на стоимость перелетов, необходимо организовать чартерные рейсы и отменить НДС.

Отметим, что цены на авиабилеты в Крым из некоторых регионов РФ достигают 30 тысяч рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.06.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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