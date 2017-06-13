Крым становится недоступным, как Луна: чиновники фиксируют снижение турпотока

В Крыму продолжают фиксировать снижение туристического потока.

В мае эту тенденцию обозначили представители туротрасли. Сейчас об этом заговорили и чиновники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Ялты Андрей Ростенко: «Есть тенденция упадка туристического потока в Крым. Но, чтобы нам остаться конкурентоспособными, нужно научиться правильно строить экономическую политику туристического направления, – сказал Ростенко. – Анализируя продажу туристических путевок, я могу предположить, что будет определенное снижение в пик сезона».

Сокращение турпотока мэр Ялты объяснил недостаточным количеством авиарейсов и предложил расширить список льгот – только в этом случае, по его мнению, по итогам текущего сезона можно будет достичь прошлогодних показателей.

Наблюдения Ростенко подтверждают и туристы: «Народу практически нет», – отмечают отдыхающие в данный момент в Гаспре. «Отдыхающих гораздо меньше, чем в прошлом году», – констатируют любители посещать Мисхор в первой половине июня.

Те же, кто до Крыма еще не добрался, обсуждают в соцсетях, как купить билеты на самолет подешевле: цены из разных регионов России (не считая Москвы) начинаются, в основном, от 9 тысяч рублей в одну сторону, причем, на рейсы под занавес сезона. Даже те, кто попадает в льготные категории жалуются: то детям продали субсидированные билеты только в одну сторону, заявив, что субсидия на дорогу туда – обратно не распространяется; то в кассах утверждают, что в нужные даты рейсов субсидированными билетами нет и так далее.

Прибавляя к стоимости билетов цены на отели и питание, многие потенциальные туристы резюмируют: «Крым становится недоступным, как Луна».

Это связанно с маленьким количеством авиарейсов и льгот», – подчеркнул Ростенко.

Глава Ялты добавил, что если государство введет дополнительные льготы, то возможно будет достичь результата 2016 года.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 13.06.17

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