Ростуризм: турпоток снижается, но Крым может вырулить

В Крыму начался высокий сезон, турпоток продолжает сокращаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за первые 6 месяцев 2017 года полуостров посетили 1 млн 503 тыс туристов, что на 4% ниже аналогичных показателей года 2016. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов не видит в этом ничего страшного: «Снижение турпотока незначительное, в рамках статистической погрешности, уверен, что по итогам августа и сентября никакого отставания от прошлого года не будет», – заявил сегодня Сафонов.

Стоит напомнить, что в начале мая сообщалось о 2% сокращении турпотока, потом о 3%. Озвучивая эти цифры, министр туризма РК – теперь уже бывший – Сергей Стрельбицкий тоже был оптимистичен и уверял, что к началу высокого сезона ситуация выровняется. Высокий сезон наступил, и теперь официально заявляется уже о 4% сокращении.

А тот же Сафонов отмечает, что курорты Краснодарского края уже посетили более 4 млн человек, Калининградскую область 525 тыс – это на 5% больше, чем в прошлом году.

О том, что в Крыму меньше туристов, заявляют и сами отдыхающие: свободнее, чем в прошлом году стало и на пляжах, и в отелях. О значительном падении спроса неоднократно заявляли в Российском союзе туриндустрии (РСТ): у туроператоров пакетные продажи упали почти на треть.

Существенное расхождение официальных цифр и данных туроператоров говорит о том, что, во-первых, большинство туристов в поисках дешевого жилья уходят в частный сектор и, во-вторых, достоверной статистики в туристической сфере Крыма нет: в туристы по-прежнему записывают всех, прилетевших в аэропорт Симферополь, купивших билет на Керченскую переправу и пересекших границу на севере полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.07.17

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