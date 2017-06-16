Куница не пройдет. «Новый День» дожал министра туризма Крыма

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий официально отрёкся от куницы по имени Крымниц.

Напомним, куница Крымниц стала героем бурных обсуждений в соцсетях в конце мая, после презентации в Симферополе коллекции сувенирной продукции с туристическим логотипом «Я. Крым – точка притяжения». В мероприятии принял участие министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, который в ходе презентации предложил мастерицам изготовить крымский символ-сувенир, дамы сразу же предложили на эту роль уже готовую игрушку – куницу по имени Крымниц. Министр идею практически одобрил: «Чисто крымское лицо – довольное и загорелое», – сказал Стрельбицкий, разглядывая куницу.

РИА «Новый День» обратился к г-ну Стрельбицкому с открытым письмом, в котором мы попытались объяснить, почему ни куница, ни кто-либо другой с именем Крымниц не может быть символом Крыма. И министр дал задний ход: «Меня действительно поразил профессионализм мастерицы и тот факт, что Юля (Юлия Тарханова – мастер по пошиву текстильных изделий, предложившая куницу в качестве символа Крыма – прим. НД). смогла организовать свое дело и наладить выпуск интересной и нужной продукции. Что касается имени игрушечного героя, то Юля имеет полное право называть его по своему усмотрению, не согласовывая его ни с общественностью, ни с различными службами. Сожалею, что у отдельных граждан имя игрушки вызвало ассоциации с бывшим политиком, сбежавшим из Крыма и примкнувшим к украинским националистам», – написал Стрельбицкий на своей странице в Facebook. И подчеркнул: «Я не делал заявлений, что туристическим символом Крыма может стать мягкая игрушка с тем или иным названием. Министерством не рассматривался вопрос организации конкурса по определению туристического символа полуострова». РИА «Новый День» предлагает все-таки провести такой конкурс – широко и открыто, представив крымчанам возможность выбрать, кто или что может символизировать их родной полуостров.

РИА «Новый День» по-прежнему просит рассматривать наше открытое письмо, как официальное обращение, и ждёт официального ответа ( в том числе и на предложение провести конкурс) в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Симферополь, Лиана Макоба

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