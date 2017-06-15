Крым не встанет на колени: открытое письмо министру курортов и туризма Республики Крым Сергею Стрельбицкому

Уважаемый Сергей Валентинович!

Российское информационное агентство «Новый День» обращает Ваше внимание на ситуацию, сложившуюся после Вашего заявления, что туристическим символом Крыма может стать куница Крымниц. Это вызвало возмущение крымчан, игнорировать которое было ошибочно: посмотрите соцсети – они полны гневных заявлений и комментариев – от самых мягких «министр явно поторопился» до «власть нас игнорирует». Что вызвало такую волну возмущения? Попробуем объяснить:

Во-первых, слово «куница» в Крыму вызывает негативные ассоциации с Сергеем Куницыным – беглым русофобом, представителем президента Украины в Крыму (в 2014 году после государственного переворота в Киеве), бывшим председателем Совмина АР Крым, бывшим председателем Севастопольской государственной администрации, бывшим представителем президента Украины в Автономной республике Крым, а ныне внештатным советником президента Порошенко и депутатом Верховной Рады. Крым и Севастополь хорошо запомнили этого политического хамелеона, разворовывавшего крымские ресурсы, организовывавшего коррупционные схемы, обещавшего «с оружием в руках защищать украинский остров Тузла», верно служившего киевскому режиму и боровшегося с пророссийскими организациями и активистами на полуострове. Он и сейчас ведет подрывную деятельность, находясь в Киеве.

Кстати, и сама куница слывет очень хитрым и изворотливым хищником. И крымчане считают, что такое животное не может символизировать полуостров, позиционирующий себя как открытый, гостеприимный и безопасный край.

Во-вторых, неоднозначное имя «Крымниц», выбранное для куницы как символа российского полуострова, вызывает пораженческие ассоциации с выражениями «падать ниц» и «пасть ниц», то есть, – унижаться, умолять, просить кого-либо о чём-либо, встав или упав на колени, чего жители Крыма никогда не делали и делать не собираются.

Наконец, крымчан обидело то, что с ними опять никто не посоветовался: жителям полуострова навязывают сомнительные и странные символы и логотипы, которые вызывают отторжение и негативную реакцию, не отражают настроения и менталитет населения Республики Крым, историю и многонациональную культуру.

Сергей Валентинович, мы не станем утверждать, что навязывание крымчанам куницы Крымниц в качестве символа российского полуострова – это чья-то сознательная провокация. Однако очевидно, что символ с таким именем выглядит, как минимум, абсурдно и унизительно для крымчан, восставших против киевского режима и поддержавших в абсолютном большинстве Крымскую весну.

Уверяем Вас: крымчане – творческие и активные люди. Они способны не только проявить необходимый креатив при разработке логотипов и прочей атрибутики, но и самостоятельно решить, какие символы достойны представлять их родной полуостров.

РИА «Новый День» предложил своим читателям выбрать, каким они видят туристический символ Крыма. Среди номинантов был и предложенный Вами вариант – куница Крымниц, который набрал всего 26 голосов – примерно 0,71% от числа проголосовавших.

В то же время, с оглушительным успехом в голосовании победил предложенный крымским писателем Сергеем Юхиным кот по кличке Ватник. Крымский писатель, так пояснил своё предложение:

1. котиков все любят; 2. приморские наглые коты Балаклавы, Коктебеля, Алушты и других городов известны всем туристам; 3. кот (тот, который не кiт) стал одним из символов Крымской весны; 4. Ватник – нормальная кличка для котэ; 5. Для крымчан слово «ватник» давно не обидно, а, наоборот, является брутальным маркером сопротивления всем киевским националистическим майданам. Сегодня «ватник» в Крыму звучит гордо; 6. милого кота легко сшить мастерицам – это вам не Куницына шить!

В результате, за кота Ватника проголосовали 62,52% участников опроса (с результатами голосования можно ознакомиться здесь).

Сергей Валентинович, РИА «Новый День» предлагает Вам не игнорировать мнение крымчан, не навязывать им что-либо административными методами, провоцируя тем самым социальную напряженность, а вести более открытую политику: отказаться от куницы Крымница как туристического символа Крыма и провести действительно открытый всеобщий опрос, включив в варианты для голосования и безоговорочно победившего на сайте РИА «Новый День» кота Ватника, и другие предложения читателей, набравшие немало голосов.

Просим рассматривать нашу публикацию, как официальное обращение, и ждём официального ответа в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

С уважением, РИА «Новый День»

Крым. Другие новости 15.06.17

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