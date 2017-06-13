И это не Крымниц: читатели РИА «Новый День» выбрали символ Крыма

Читатели РИА «Новый День» выбрали символ Крыма.
Напомним, министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий попросил местных мастериц изготовить игрушечную куницу – в качестве символа-сувенира Крыма – чтобы дарить или продавать гостям полуострова.
Символическую куницу-белодушку назвали Крымниц. Но крымчане возмутились: во-первых, их мнения никто не спросил, во-вторых куница вызывает в их памяти Сергея Куницына – бывшего председателя администрации Севастополя, бывшего председателя правительства Крыма, бывшего представителя президента Украины в Автономной республике Крым, а ныне внештатного советника президента Порошенко и депутаты Верховной Рады.
Крымский писатель Сергей Юхин предложил свой вариант – кота Ватника и пояснил:
- котиков все любят;
- приморские наглые коты Балаклавы, Коктебеля, Алушты и других городов известны всем туристам;
- кот (тот который не кiт) стал одним из символов Крымской весны;
- Ватник – нормальная кличка для котэ;
- милого кота легко сшить мастерицам – это вам не Куницына шить!
Это предложение поддержали многие крымчане. А «Новый День» , в свою очередь, предоставил читателям возможность самим выбрать символ Крыма из нескольких вариантов.
В голосовании приняли участие 3 тысячи 645 человек.
За вариант г-на Стрельбицкого – куницу Крымниц отдали голоса 0,71% участников. Меньше набрала только белка Попрыгунья – 0,36%. За жужелицу Жужу проголосовали 1,26% читателей. Не нашли подходящего варианта 2,55% респондентов, некоторые из них выдвинули собственные предложения, среди них кот Ученый, безымянные медведь и баклан, а также сколопендра Ой-ё. Дельфина Марину предпочли 3,59% участников голосования.
Третье место в рейтинге читателей «Нового Дня» заняла пчела Марта – 12,4%. На втором месте ястреб Карадаг – 14,59%.
А лидером голосования с огромным отрывом стал кот Ватник, за которого проголосовали 62,52% участников опроса.
Ознакомиться с результатами голосования можно здесь
Симферополь, Лиана Макоба
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