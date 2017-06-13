И это не Крымниц: читатели РИА «Новый День» выбрали символ Крыма

Читатели РИА «Новый День» выбрали символ Крыма.

Напомним, министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий попросил местных мастериц изготовить игрушечную куницу – в качестве символа-сувенира Крыма – чтобы дарить или продавать гостям полуострова.

Символическую куницу-белодушку назвали Крымниц. Но крымчане возмутились: во-первых, их мнения никто не спросил, во-вторых куница вызывает в их памяти Сергея Куницына – бывшего председателя администрации Севастополя, бывшего председателя правительства Крыма, бывшего представителя президента Украины в Автономной республике Крым, а ныне внештатного советника президента Порошенко и депутаты Верховной Рады.

Крымский писатель Сергей Юхин предложил свой вариант – кота Ватника и пояснил:

котиков все любят; приморские наглые коты Балаклавы, Коктебеля, Алушты и других городов известны всем туристам; кот (тот который не кiт) стал одним из символов Крымской весны; Ватник – нормальная кличка для котэ; милого кота легко сшить мастерицам – это вам не Куницына шить!

Это предложение поддержали многие крымчане. А «Новый День» , в свою очередь, предоставил читателям возможность самим выбрать символ Крыма из нескольких вариантов.

В голосовании приняли участие 3 тысячи 645 человек.

За вариант г-на Стрельбицкого – куницу Крымниц отдали голоса 0,71% участников. Меньше набрала только белка Попрыгунья – 0,36%. За жужелицу Жужу проголосовали 1,26% читателей. Не нашли подходящего варианта 2,55% респондентов, некоторые из них выдвинули собственные предложения, среди них кот Ученый, безымянные медведь и баклан, а также сколопендра Ой-ё. Дельфина Марину предпочли 3,59% участников голосования.

Третье место в рейтинге читателей «Нового Дня» заняла пчела Марта – 12,4%. На втором месте ястреб Карадаг – 14,59%.

А лидером голосования с огромным отрывом стал кот Ватник, за которого проголосовали 62,52% участников опроса.

Ознакомиться с результатами голосования можно здесь

Симферополь, Лиана Макоба

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