Минкурортов рассмотрит инициативу РИА «Новый День» о проведении всеобщего опроса для определения туристического символа Крыма

Министерство курортов и туризма Крыма намерено рассмотреть инициативу РИА «Новый День» о проведении открытого всеобщего опроса для определения туристического символа Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая появилось предложение сделать символом Крыма куницу по имени Крымниц. Крымчане возмутились: во-первых, их мнения никто не спросил, во-вторых куница вызывает в их памяти Сергея Куницына – бывшего председателя администрации Севастополя, бывшего председателя правительства Крыма, бывшего представителя президента Украины в Автономной республике Крым, а ныне внештатного советника президента Порошенко и депутата Верховной Рады.

Крымский писатель Сергей Юхин предложил свой вариант – кота Ватника. Предложение поддержали в соцсетях. РИА «Новый День» предложил своим читателям выбрать, каким они видят туристический символ Крыма. Среди номинантов были и куница Крымниц (набрал всего 26 голосов – примерно 0,71% от числа проголосовавших), и кот Ватник (победил в голосовании с результатом 62,52%).

После этого РИА «Новый День» обратился с открытым письмом к министру курортов и туризма Республики Крым Сергею Стрельбицкому, в котором предложил не игнорировать мнение крымчан и провести открытый всеобщий опрос, включив в варианты для голосования и безоговорочно победившего на сайте РИА «Новый День» кота Ватника, и другие предложения читателей, набравшие немало голосов.

Министр ответил:

Симферополь, Варвара Бурлакова

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