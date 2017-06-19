Жадность vs погода: черноморские курорты начали снижать цены

Отельеры Краснодарского края и Крыма начали снижать цены.

Как уже сообщал «Новый День», поднимать цены на свои услуги в сезоне 2017 года в Крыму начали еще в ноябре: вдохновленные наплывом туристов в сезоны 2015 и 2016 годов ряд крымских отелей высказали намеренье повысить стоимость своих услуг на 50% и более, рассчитывая, что спрос будет только расти или, в худшем случае, останется на том же уровне. В январе оказалось, что отели самого востребованного в Крыму сегмента «три звезды» выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма – до 57% в плюс к ценам 2016 года.

В результате, уже по итогам майских праздников на полуострове зафиксировано снижение турпотока. Аналогичная тенденция отмечена и у соседей: по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) к началу лета интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Краснодарского края сократился на 5% – 7%, организованных путешественников – на 12% – 15%. Туроператоры отмечают, что загрузка отелей в Крыму и Краснодарском крае сейчас на 15% –20% ниже, чем в июне 2016-го.

Причину, помимо демпингующей Турции, специалисты видят в плохой погоде: температура воды у Черноморского побережья Кавказа не превышает +20 градусов, в Крыму – от +14 до +21, причем на ЮБК – не выше +19, а в Алуште вообще +15. Не устойчива и температура воздуха. По сути, настоящее лето ни в Крыму, ни в Краснодарском крае еще не наступило.

Чтобы хоть как-то привлечь туристов, отели начали снижать цены. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, этот процесс происходит неравномерно, но в некоторых случаях благодаря более дешевому размещению стоимость туров на летний период снизилась на 10% – 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, отмечают специалисты, особо надеяться на снижение цен туристам не стоит: «Снижение цен не позволит привлечь значительный спрос в условиях плохой погоды, тогда как временный демпинг может в перспективе обернуться проблемами для гостиниц: единожды уронив тарифы, сложно нарастить их в дальнейшем»,– цитирует «Коммерсант» руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяну Веллер. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова предполагает, что спрос восстановится, как только установится теплая погода, а, в целом, падение цен не превысит 5%.

Напомним, в июне прошлого года крымские отели снижали цены: тогда нехватку туристов объясняли непомерными аппетитами владельцев гостиниц – отельеры подняли цены 25% – 30% к ценнику 2015 года, а некоторые – в 2 – 2,5 раза. В результате к концу июня средняя загрузка гостиниц составила 43%. Отметим, большинство туристов, как и в прошлом году, не готово заплатить за отдых в Крыму больше 30 тысяч рублей, включая питание и проживание.

Симферополь, Лиана Макоба

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