В Крыму готовят амнистию для теневого курортного бизнеса

В Крыму насчитывается от 2,5 до 4,5 тысяч нелегальных баз размещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная часть таких объектов расположена на территориях, предназначенных для индивидуального жилого строительства.

Министр курортов и туризма Вадим Волченко описал типичную нелегальную базу размещения как «достаточно приличную гостиницу, с большим номерным фондом». По его словам, в данный момент в Крыму на неорганизованных отдыхающих приходится до 70% от общего числа размещений, учитывая и теневиков. Оборот средств в этом секторе может составлять десятки миллиардов рублей.

По информации Волченко, в правительстве РК сейчас разрабатывают меры по своеобразной амнистии для нелегальных баз размещения, которая будет предусматривать временный «мягкий выход» из тени для крымчан, решивших узаконить свои гостиницы.

Глава Ростуризма Олег Сафронов подтверждает: порядка 50% всего туристского рынка Крыма находится «в серой и черной сфере».

«Показательным является не сам факт неуплаты налогов – все-таки, хотел бы подчеркнуть, что мы не являемся фискальным органом, – для нас очень важным является оказание высококачественных и конкурентоспособных услуг для наших туристов. Поэтому мы считаем, что если правовые отношения между туристом и тем, кто сдает помещение, находятся вне зоны оформления отношений, то это серьезно ущемляет права туристов», – озвучил позицию Ростуризма Сафронов. При этом руководитель ведомства выразил надежду, что введение патентной системы налогообложения для сдающих жилье в Крыму появится уже в 2018 году.

По словам Сафронова, в этом году в республике удалось обеспечить практически стопроцентную загрузку объектов размещения. На это, по его мнению, повлияла активная работа совместно с министерством курортов и туризма республики по пресечению накрутки цен. Примечательно, что в середине июня Ассоциация туроператоров России (АТОР), наоборот, заявила о падении турпотока в Крым, в связи с чем снизились и показатели по загрузке отелей. По данным организации, на тот момент снижение по загрузке средств размещения Крыма и Краснодара составило 15% – 20% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Причиной для этого, по мнению специалистов АТОР, послужил как раз рост цен на стоимость проживания в отелях.

А по данным министерства курортов и туризма РК, озвучиваемых ежемесячно, средняя загрузка отелей в июне не превысила 30%, а в июле и августе составляла 64,4%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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