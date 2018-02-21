Крым проведет еще один сезон в «полутени»

Около 70% малых отлей Крыма работают нелегально. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Как уже сообщал «Новый День», по данным главы Ростуризма Олега Сафронова, порядка 50% всего туристского рынка Крыма находится «в серой и черной сфере». По информации других источников, на полуострове нелегально работают от 4 до 20 тысяч малых отелей. Для того чтобы вывести их в законное поле, предлагается патентная система.

«На первом этапе мы предлагаем ввести патент для физических лиц. Это лояльная мера, первый шаг. Патент в зависимости от метража, количества номеров может быть от 1,5 до 7,5 тысяч в месяц. И люди готовы его платить, чтобы работать легально, – цитирует Волченко РИА «Новости». – Введение этого патента принесет в бюджет не менее 400 миллионов рублей в первый же год».

Отметим, о патентной системе в Крыму говорят уже несколько лет, но дело с мертвой точки пока не сдвинулось: необходимы изменения в налоговый кодекс РФ и ряд других федеральных законов.

Еще осенью 2016 года сенатор Ольга Ковитиди заявляла, что Совет Федерации наметил несколько этапов правовой легализации патентов.

Теперь, по словам Волченко, проект планируется представить в середине лета, то есть как раз в разгар курортного сезона. Из чего можно сделать вывод, что и этот год половина мест размещения спокойно отработает в «тени».

Период легализации малых отелей и баз размещения в Крыму, по мнению Волченко, может составить от трех до пяти лет. Однако учитывая темпы решения проблемы, этот прогноз представляется весьма оптимистичным

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.18

Siemens настаивает на возвращении «крымских» турбин. / Правительство Крыма намерено предъявить иск Евросоюзу. / В Крыму задержали банду вымогателей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»