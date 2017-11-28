Нелегальному турбизнесу Крыма разрешат не платить налоги

Нелегальные частные отели в Крыму могут освободить от уплаты налогов, в случае если они решат зарегистрировать свой бизнес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», налоговые каникулы для нелегалов, получивших патент, могут продлиться пять лет.

Соответствующее предложение озвучил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совета министров республики, предположив, что это будет самым эффективным методом по легализации баз размещения туристов.

«Без льготного периода не получится. Люди идут на встречу там, где им проще работать с государством, чем с мошенниками. Как только у государства работа сложнее – все начинают искать обходные варианты», – сказал Аксенов.

Он считает необходимым усилить воздействие на нелегальные отели, создав для них невыгодные условия работы за счет тарифов на коммунальные ресурсы.

«Сейчас всеми муниципальными органами проводится инвентаризация всех средств размещения, независимо от того, коллективные они или индивидуальные. Также дано поручение комитету по ценам и тарифам, чтобы рассчитали уровень – где можно повысить и наоборот, где необходимо понижение тарифов», – сообщила вице-премьер, руководитель аппарата Совмина Лариса Опанасюк.

Решение о старте налоговых каникул может быть принято после введения патентной системы налогообложения для сдающих жилье в республике.

«Порядка 2,5 тысяч отелей работают «в тени» в Крыму, по некоторым другим данным – до 4 тысяч. Объем средств, который ориентировочно вращается в этой отрасли, – от 15 до 30 миллиардов рублей в год», – сказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Как уже сообщал «Новый День», по данным главы Ростуризма Олега Сафронова, порядка 50% всего туристского рынка Крыма находится «в серой и черной сфере». Введение патентной системы налогообложения, которая, по мнению властей, позволит создать мягкие условия для легализации теневиков, предполагается в 2018 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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