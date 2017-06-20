Вандалы снова раскапывают Симферопольский ров. Полиция бездействует

Жители Симферопольского района сообщили о том, что снова зафиксированы акты вандализма на территории массового захоронения крымчаков и евреев – жертв фашизма – на 10-м километре Феодосийского шоссе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятный знак в Симферопольском рву на 10-м километре Феодосийского шоссе является мемориальным объектом. В республике Крым существует День памяти крымчаков и караимов – жертв фашизма. Это 11декабря. Последние раскопы могил зафиксированы в 2012 году.

«Два дня назад мне позвонил местный житель и сообщил, что видел людей, которые разрывают могилы. Было уже 22 часа, и моё обращение в полицию проигнорировали, – рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии евреев Крыма Анатолий Гендин. – На следующий день я подал заявление в полицию, но буквально вчера мне сообщили, что опросив каких-то свидетелей, они приняли решение о невозбуждении уголовного дела. Возникает мысль: не те ли это «копатели», которых посадили не так давно и на небольшой срок, вышли и снова принялись за чёрное дело?»

«Но больше всего меня возмущает бездействие органов полиции и власти, – подчеркивает Гендин. – Ещё в 2015 году, в год 75-летия Великой победы над нацизмом, обещали обеспечить охрану Симферопольского рва как мемориального места. А мне говорят, что территория не входит в список охраняемых объектов! Я написал заявления в администрацию Симферопольского района и лично Сергею Аксёнову. Они приняты вчерашним числом. Я жду ответа – от них и от управления МВД».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 20.06.17

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