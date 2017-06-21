Вандалы будут наказаны – к Симферопольскому рву выслана оперативная группа

К разрытым могилам жертв фашизма оперативно выслана группа сотрудников полиции – для осмотра и подготовки материалов для возбуждения уголовного дела.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил Анатолий Гендин, руководитель региональной национально-культурной автономии евреев Крыма.

После его первого обращения в полицию, на которое не было должной реакции, Гендина пригласил на приём зам.министра МВД Крыма Павел Каранда. Он принёс извинения, сказал, что сотрудники вовремя «не разобрались в ситуации» и тут же отправил группу на место происшествия.

Напомним, вчера в редакцию «Нового Дня» поступило сообщение от еврейской общины, что на Симферопольском рву, где захоронены 16 тысяч евреев и крымчаков – жертв фашизма, орудуют вандалы.

Последние суды по «чёрным копателям» прошли в 2012 году. «Преступники получили небольшие сроки, – говорит Александра Жорницкая, выступавшая на суде как пострадавшая сторона – её родные захоронены во рву. – Возможно, кто-то из них уже на свободе и продолжил своё чёрное дело.

Сейчас в этом должны разобраться правоохранительные органы. Охрану должны были выделить ещё в 2015 году по распоряжению главы РК.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 21.06.17

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