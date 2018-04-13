В Крыму судят мародёров, грабивших могилы расстрелянных евреев и крымчаков

В Симферополе начались судебные разбирательства по делу мародеров, которые осквернили незаконными раскопками братскую могилу евреев и крымчаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом заседании прокурор зачитал обвинительное заключение, также начался допрос потерпевших.

«Был сделан целый ряд заявлений о том, кого пригласить, каких назначить дополнительных свидетелей. Естественно, были два этих вандала. Один из них отрицает вину, хотя они были пойманы на месте. Следующее заседание будет назначено либо на 17 апреля, либо на 4 мая, дата еще будет согласовываться», – цитирует «Крымская газета» председателя Всекрымского Еврейского Конгресса Яна Эпштейна.

Как уже сообщал «Новый День», «черные копатели» – отец и сын, были задержаны в июле 2017 года на 10 километре шоссе Симферополь – Феодосия. Оба мародера до этого уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление – раскопки у этих же могил.

Новое уголовное дело было возбуждено по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».

Полиция взялась за расследование действий вандалов после обращения к замглаве МВД Крыма руководителя региональной национально-культурной автономии евреев Крыма Анатолия Гендина.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.04.18

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