Мародеры, грабившие могилы расстрелянных крымчаков и евреев, получили сроки

Симферопольский районный суд определился с наказанием для мародеров, устроивших незаконные раскопки на территории братской могилы евреев и крымчаков на 10 километре трассы Симферополь – Феодосия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из «черных копателей» – Георгий Полещук, приговорен судом к одному году и шести месяцам заключения в колонии строгого режима. Его сын Руслан Полещук отправлен по решению суда на два года один месяц в колонию-поселение.

«Осужденными были осуществлены действия направленные на повреждения братской могилы мирных жителей-жертв фашистского террора, отнесенной к объектам культурного наследия регионального значения, с целью поиска и извлечения материальных ценностей из указанного места захоронения для незаконного обогащения», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, для «черных копателей» это не первые сроки за надругательство над местом массового захоронения евреев и крымчаков. К ответственности за незаконные раскопки на этой же территории они были привлечены в 2013 году. Как подозреваемые в повторном совершении преступления мародеры были задержаны в 2017 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.09.18

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