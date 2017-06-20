«Сладкая корпорация» президента Украины полностью законсервировала производства в России

Украинская корпорация Roshen заявила о завершении консервации производства в Липецке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа началась в апреле – тогда были законсервированы все производственные линии, в мае – системы холодо- и теплоснабжения, сейчас – блок очистных сооружений, котельная и водозаборы. Полностью прекратил свою деятельность и склад готовой продукции торгового дома ООО «Рошен».

Напомним, решение законсервировать фабрику в корпорации объяснили «экономическими и политическими причинами».

«Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции ROSHEN на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения», – заявили представили компании.

Учитывая, что фабрика производила товар непосредственно на территории России, заявление о том, что ее производство сократилось якобы из-за запрета на ввоз в РФ украинской продукции корпорации, выглядело нелогично.

Между тем, по официальным данным Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела на Украину более 72 миллионов долларов, полученных от работы липецких активов. 16 апреля 2015 года Басманный районный суд Москвы постановил взыскать с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen» 180 млн рублей задолженности по налогам. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление СК РФ на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. На прошлой неделе Басманный районный суд Москвы продлил арест до 13 сентября текущего года. Ущерб оценивается в 180 млн рублей, арестованное имущество – в 1,5 млрд.

Фабрика стала собственностью украинского предпринимателя – будущего президента Украины Петра Порошенко в 2001 году.

Липецк, Платон Ефимчук

Липецк. Другие новости 20.06.17

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