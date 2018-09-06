В ялтинском магазине продают просроченную карамель «Рошен» – в кондитерском «штабе» Порошенко не в курсе

В Крыму продают конфеты производства кондитерской корпорации «Рошен».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выставленные на продажу сладости обнаружили и сфотографировали жители Ялты.

По сообщениям украинских СМИ, речь идет о конфетах «Клубника со сливками», найденных в магазине сети «Фуршет». В качестве производителя на этикетке указана Липецкая кондитерская фабрика, закрытая в 2017 году. При этом по информации магазина, конфеты были поставлены в мае 2018 года. Из чего в корпорации сделали вывод, что в Крыму продается просроченная продукция закрытого завода.

«Корпорация не обладает достоверной информацией о происхождении конфет на фото, последняя партия карамели «Клубника со сливками» была выпущена в первом квартале 2017 года. С тех пор карамель «Клубника со сливками» не производится», – приводит заявление «Рошен» одно из украинских СМИ. По данным корпорации, в Крым могло попасть около 10 тонн конфет, у которых срок годности вышел еще весной 2018 года. При этом в «Рошен» утверждают, что сейчас ни одна из фабрик корпорации не производит продукцию с российскими этикетками.

Напомним, ранее житель Феодосии обнаружил в сладком подарочном наборе для детей продукцию «Рошен», изготовленную на территории Украины – в Винницкой области. Мужчина возмутился тем, что подобные товары допускают к продаже в РФ, так как к их производству причастен президент Украины Петр Порошенко – основатель корпорации, занимающий антироссийскую позицию. Тогда в Роспотребнадзоре напомнили о запрете на поставку украинских сладостей, порекомендовав обращаться в ведомство, если потребитель столкнулся с продажей запрещенных конфет.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 06.09.18

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