Почему Путина в Крыму сопровождал один Аксёнов – мнение севастопольского политика

Недостатки в работе ВРИО губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, повлекшие массовую острую критику местной власти, вызывают серьезное раздражение в администрации президента. Что, в том числе, могло повлиять на решение президента России Владимира Путина не встречаться с Овсянниковым во время своего визита в Крым.

Такое мнение РИА «Новый День» озвучил общественный и политический деятель, председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По его словам, возможный визит Путина в Севастополь был широко разрекламирован в средствах массовой информации, но прозвучавшее на встрече президента с учителями заявление о неспособности освоить федеральные деньги на местном уровне, дало понять – с Овсянниковым глава государства общаться не будет. По мнению Колесниченко, то, что сказал Путин учителям, означает очевидную вещь – руководитель города в течение года не может организовать работу таким образом, чтобы средства, которые собираются со всей России в непростой экономической ситуации, не простаивали и не разворовывались.

«Тогда уже можно было бы предположить – скорее всего, визита не будет. Учитывая все серьезные провалы ВРИО губернатора в Севастополе, мы понимаем, что в администрации президента, в Кремле, уже начинает нарастать раздражение от деятельности молодого дарования (или как его позиционировали осенью прошлого года – кризис-менеджера из «топ-100»). Знаете, если такие менеджеры в «топ-100 России», то нам и врагов не надо – они государство уничтожат за неделю. Слава богу, что по всей России топ-менеджеры не такого уровня, и команды работают не в таком стиле», – сказал Колесниченко.

Между тем, увеличивается возможность новых акций протеста в городе и даже социального взрыва. Как пояснил эксперт, одной из причин этого является лишение севастопольцев реальных выборов губернатора, чего они ожидали на протяжении более 20 лет. ВРИО, заручившись поддержкой «местной политической тусовки», уже обеспечил себе победу.

«Можно сказать однозначно – напряжение, которое растет в городе, оно еще больше усилится в связи с тем, что, по сути, Овсянников избирается безальтернативно. И раздражение людей от деятельности господина Овсянникова и его команды, безусловно, нарастает», – подчеркул Колесниченко.

По его мнению, население в Севастополе не может понять происходящего – жители города не имеют претензий к российской власти и государству, но деятельность Овсянникова и его команды вызывает у них серьезное недовольство, при этом промахи местных чиновников остаются безнаказанными.

«Они просто не могут организовать работу. Демонстрируют чванство и чиновничье высокомерие. А подачки, которые начали бросать во время избирательной кампании, еще больше раздражают. И они, скажем так, дают понять, что если бы не выборы – людей бы вообще никто не слышал и не видел», – заключил Колесниченко.

Эксперт прогнозирует: если центральная власть не примет конкретных решений и действий – «не поставит чиновника на место, и не заставит его работать в интересах законов России и севастопольцев» – ситуация взорвется в 2018 году.

Как уже сообщал «Новый День», приехав в Крым, президент России Владимир Путин проигнорировал Севастополь и не стал встречаться с ВРИО губернатора Овсянниковым. Наблюдатели назвали этот случай беспрецедентным, так как до этого момента, во время визита президента на полуостров, его всегда сопровождали главы двух субъектов – Крыма и Севастополя. В этот раз Путина сопровождал только глава Крыма Сергей Аксенов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.06.17

Севастополь зарастает травой. / 17-летняя жительница Уфы едва не погибла в Крымских горах. / Рецидивист Янукович: экс-президенту Украины грозит высшая мера. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»