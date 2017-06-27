Украинский посол в Германии умоляет Scooter не ездить в Крым

Украинские чиновники решили изменить подход к решению вопроса с концертом известной немецкой группы Scooter в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после угроз отправить музыкантов в тюрьму, в незалежной решили попробовать их просто уговорить не посещать полуостров.

Напомним, выступление группы Scooter состоится в Балаклаве, в рамках фестиваля #ZBFest, который намечен на 4-5 августа. Лидер группы Эйч Пи Бакстер заявил о своем понимании непростой ситуации, связанной с отношением ряда стран к российскому статусу Крым, однако подчеркнул, что концерт Scooter никак не связан с политическими вопросами, которые вообще не интересуют музыкантов. Тем не менее, в генпрокуратуре незалежной дали понять: если Scooter приедут в Крым, им будет грозить до восьми лет лишения свободы – если, кончено, они после этого появятся на Украине.

Но даже после таких посылов группа своих планов не поменяла. Решить проблему взялся посол Украины в Германии Андрей Мельник, которому организовали встречу с представителем группы.

«Сегодня – особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму», – написал у себя в Twitter Мельник.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.06.17

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