How Much is The Barabulka: Scooter посетит фестиваль шампанского в Балаклаве, несмотря на истерику в Киеве

Популярая музыкальная группа Германии Scooter все-таки выступит на музыкальном фестивале #ZBFest.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы музыкального фестиваля, приуроченного к Международному дню шампанского, подтвердили участие одного из самых известных и популярных музыкальных коллективов Германии.

Мероприятие состоится в севастопольской Балаклаве и будет проходить два дня – с 4 по 5 августа. Несмотря на то, что Крым является нежелательным местом для посещения по мнению многих стран Европы, лидер группы Эйч Пи Бакстер уже готовится к событию и, по его же словам, предвкушает встречу со своими многочисленными поклонниками.

«Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, и не позволим втянуть себя в политику», – сообщил он.

Тем временем, некоторые представители политической элиты Германии уже негодуют. Ребекка Хармс – депутат Европарламента от немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» – достаточно жестко высказалась на этот счет. Она считает, что музыкантам следует стыдиться собственной безответственности, а именно – решения «выступать лишь в интересах своих фанатов» на «крупнейшей базе российского флота в Черном море», «незаконно занятой войсками Российской Федерации».

Не остались в стороне и представители Украины. Заместитель генерального прокурора страны Евгений Енин заявил о том, что представители группы могут получить до восьми лет лишения свободы по украинскому УК за въезд в Крым. А также добавил, что по данной статье уже ведется уголовное преследование нескольких иностранных лиц.

Кроме того, по словам замгенпрокурора Украины, только украинские коллективы имеют право заниматься концертной деятельностью, а значит Scooter своим визитом нарушает сразу две законодательных нормы Украины.

Насмотря на угрозы Берлина и Киева, представители группы уже все решили и подтвердили организаторам фестиваля, что прибудут в Крым через Москву.

Также на празднике готовятся выступления Сергея Шнурова и группы «Ленинград», Гарика Сукачева и «Бригады С», Димы Билана, группы «Градусы», Сергея Галанина и других.

Напомним, что Сергей Шнуров и группа «Ленинград», не новички на фестивале – в 2016 году они уже принимали участие в празднике.

Симферополь, Марина Синицина

Симферополь. Другие новости 16.06.17

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