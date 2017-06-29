Морская дирекция Крыма наработала на 20 уголовных дел

Счётная палата Крыма рассмотрела результаты деятельности ООО «Морская транспортная дирекция». «Перспектива следующая: как минимум два десятка уголовных дел при ближайшем рассмотрении», – прокомментировал ситуацию глава республики Сергей Аксёнов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы РК, схема, по которой действовали нарушители и кто «за этим стоит», тайной не являются.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 29.06.17

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