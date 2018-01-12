Большой секрет: обслуживающая Керченскую переправу «Морская дирекция» будет ликвидирована

Оператор Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция» будет ликвидирован до июня 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом идет речь в распоряжении Совета министров Крыма, подписанном главой республики Сергеем Аксеновым.

В документе подчеркивается, что распоряжение Совмина одобряет решение министерства транспорта Крыма о ликвидации «Морской дирекции». Все имущество компании, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, должно быть включено в состав казны Крыма. Контролировать исполнение распоряжения, согласно документу, будет вице-премьер Владимир Серов.

Пояснить причину ликвидации и в «Морской дирекции», и в министерстве транспорта Крыма отказались. В пресс-службе министерства заявили, что этой теме, в числе прочего, будет посвящена пресс-конференция руководителя ведомства Игоря Захарова, назначенная на 15 января.

«До пресс-конференции мы не даем комментариев», – заявили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

Напомним, в 2015 году оператор Керченской паромной переправы перешел под контроль правительства республики, получив акции от «Единой транспортной дирекции». В функции компании входит бесперебойное обеспечение перевозки пассажиров и автомобилей.

Деятельность компании не раз вызывала критику, в том числе и со стороны главы Крыма. В июне 2017 года, комментируя результаты анлиза работы «Морской дирекции» Счетной палатой Крыма, Сергей Аксенов анонсировал «минимум два десятка уголовных дел», связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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