«Морскую дирекцию» принесли в «жертву» Крымскому мосту Транспортный переход могут открыть в середине года

Ликвидация оператора Керченской паромной переправы «Морской дирекции» вызвана грядущим открытием Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что первый транспорт проедет по мосту уже в середине наступившего года.

Напомним, о ликвидации «Морской дирекции» стало известно на прошлой неделе. На официальном сайте Совета министра республики опубликовали распоряжение, в котором идет речь об одобрении правительством соответствующего решения министерства транспорта. Документ требует завершить процедуру ликвидации до 1 июня 2018 года

По словам министра транспорта Крыма Игоря Захарова, ликвидация нынешнего оператора переправы – это «приведение в правовое поле тех имущественно-хозяйственных взаимоотношений, которые существовали».

Он напомнил о проверке деятельности предприятия Счетной палатой, результаты которой в том числе и послужили толчком для того, чтобы избавиться от «ненужного юридического лица»: «Мы для того, чтобы не тянуть и не ждать, и потом не искать деньги на ликвидацию этого предприятия, сделали превентивный шаг», – рассказал министр.

По его данным, переправа за год обеспечивает перевозку 6 миллионов пассажиров, 1 миллиона 300 тысяч легковых автомобилей и 300 тысяч грузовиков. К концу этого года объемы перевозок будут сокращены, но паромы все равно будут работать.

«Ни один пароход с переправы не уйдет, пока у судовладельцев есть заинтересованность работать», – заверил министр, добавив, что агентские договоренности со всеми судовладельцами были приведены в единый формат.

Выполнять функции оператора переправы после ликвидации «Морской дирекции» будет ГУП «Крымские морские порты». При этом Захаров не сомневается, что переправа в новом формате будет работать и в 2019, и в 2020 году. Он пообещал, что «все люди будут сохранены», так же как и «технологический процесс».

Отметим, что свой прогноз касательно запуска движения по мосту Захаров попросил не расценивать как «обещание министра», назвав свои высказывания «видением специалиста» и «мнением частного лица». Он подтвердил, что «Стройгазмонтаж» ведет строительные работы с опережением графиков. Однако обратил внимание на ряд других вопросов, требующих решения.

«Нельзя открыть мост, не обеспечив к нему подходы. Есть вопросы с пропускной способностью, в первую очередь – Краснодарского края», – пояснил Захаров.

Первым делом, по его мнению, по мосту будет налажено движение пассажирских автобусов. Следом – легкового транспорта.

«Грузовой транспорт начнет ходить по Крымскому мосту в лучшем случае в конце этого года – начале следующего. Грузовой транспорт, перевозящий опасные грузы, скорее всего по мосту вообще ходить не будет», – заявил министр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.01.18

Европейцы пытаются заблокировать работу судостроительной верфи в Крыму. / Тюльпаны и нарциссы: в Никитском ботаническом саду впервые за много лет объединят две выставки. / Главарь банды браконьеров, орудовавших на Камчатке, нашел убежище в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»