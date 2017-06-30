Пятница, 30 июня 2017, 16:35 мск

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На Украине задержали двух «сотрудников ФСБ России»

На Украине задержали двух «сотрудников ФСБ России»

В Херсонской области задержали двух «сотрудников ФСБ России». Об этом заявил глава госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Как передает корреспондент РИА , инцидент, по его словам, произошел в ночь на 30 июня недалеко от пункта пропуска «Армянск».

Около полвины третьего украинские пограничники на берегу Перекопского залива обнаружили двух мужчин без документов. Задержанные якобы сообщили, что являются сотрудниками погранслужбы России, выполняли роль нарушителей границы во время учений, но потеряли ориентиры и случайно оказались на территории Украины.

В ФСБ России ситуацию пока не комментируют.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 30.06.17

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