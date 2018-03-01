Россия и Украина собираются обменяться пограничниками

Власти России и Украины собираются обменяться пограничниками, задержанными на чужой территории. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 30 июня украинские пограничники на берегу Перекопского залива обнаружили двух мужчин. Задержанные сообщили, что являются сотрудниками погранслужбы России и выполняли роль нарушителей границы во время учений, но потеряли ориентиры и случайно оказались на территории Украины. В СБУ заявили, что россияне «в период с декабря 2016-го по 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах РФ с целью изменения границы Украины».

В октябре на границе Сумской и Брянской областей были задержаны два украинских пограничника. Недавно их перевели из московского «Лефортово» в СИЗО в Брянске.

Переговоры об обмене задержанными сотрудниками подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.03.18

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