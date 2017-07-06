Киев решил использовать заблудившихся российских пограничников в качестве заложников – для обмена на своих диверсантов

Глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз предлагает обменять задержанных на прошлой неделе российских пограничников на украинских бойцов спецподразделений, попавших в плен в Луганской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», парламентарий заговорила о формате 2 х 2.

«Убеждена, что мы должны менять задержанных сотрудников ФСБ на наших военнослужащих. Это единственный на сегодня механизм возвращения наших граждан домой. Для этого те, кто заблудился в степях Южной Украины, должны сесть за решетку. Все основания для этого существуют. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро», – заявила Фриз.

Как ранее сообщал «Новый День», в ночь 30 июня в Херсонской области недалеко от пункта пропуска «Армянск» украинские пограничники задержали двух российских коллег, которые заблудились во время учений и случайно перешли госграницу.

Украинский суд арестовал российских граждан на 15 суток, а Служба безопасности завела в отношении них уголовное дело за «посягательство на территориальную целостность» страны.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.07.17

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