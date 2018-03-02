ФСБ: российские пограничники, задержанные на Украине, вернулись в РФ

Россия и Украина обменялись задержанными пограничниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обмен состоялся сегодня в районе пункта «Нехотеевка» в Белгородской области.

«Украинская сторона вернула российских пограничников Кузнецова и Кулуба, содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года, которые в ходе выполнения служебного задания на территории республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу», – сообщили в ФСБ РФ.

В свою очередь Россия вернула Украине двух пограничников –Марцоня и Дзюбака, которые были задержаны в Брянской области в октябре прошлого года.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 30 июня украинские пограничники на берегу Перекопского залива обнаружили двух мужчин. Задержанные сообщили, что являются сотрудниками погранслужбы России и выполняли роль нарушителей границы во время учений, но потеряли ориентиры и случайно оказались на территории Украины. В СБУ заявили, что россияне «в период с декабря 2016-го по 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах РФ с целью изменения границы Украины».

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 02.03.18

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