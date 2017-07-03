Овсянников расширил «расстрельные списки», но, похоже, его никто не боится

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников пригрозил увольнением руководителю госпредприятия, отвечающего за освещение улиц города, и поручил в течение двух недель вкрутить лампочки в фонари.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в этом году в три раза увеличено финансирование данных работы – на реконструкцию сетей выделено 200 млн. Однако «Севастополь в осажденном состоянии, будто применен режим светомаскировки», заявил ВРИО губернатора.

В свою очередь, директор ГУП «Горсвет» Александр Галич объяснил отставание задержками с выделением средств и катастрофической изношенностью сетей.

По его словам, уровень освещенности Севастополя значительно ниже, чем в других российских городах. В городе до сих пор применяются ртутные лампы, половина из фонарей – натриевые, в то время как современные светодиодные источники используются всего в 400 фонарях.

Плюс ко всему начало лета отмечено многочленными падениями электрических опор по центральному кольцу. Причина – изношенность конструкций 70-х годов.

Отметим, что в прошлый понедельник Дмитрий Овсянников грозил увольнением руководителям некоторых управляющих компаний, а так же госпредприятия «Парки и скверы» и муниципальных округов и дал им на борьбу с травой 2 недели. Одна прошла – и ничего не изменилось. Травы по-прежнему много, и она по-прежнему горит: за неделю зафиксировано 60 возгораний.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 03.07.17

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