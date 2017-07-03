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Овсянников расширил «расстрельные списки», но, похоже, его никто не боится

Овсянников расширил «расстрельные списки», но, похоже, его никто не боится

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников пригрозил увольнением руководителю госпредприятия, отвечающего за освещение улиц города, и поручил в течение двух недель вкрутить лампочки в фонари.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в этом году в три раза увеличено финансирование данных работы – на реконструкцию сетей выделено 200 млн. Однако «Севастополь в осажденном состоянии, будто применен режим светомаскировки», заявил ВРИО губернатора.

В свою очередь, директор ГУП «Горсвет» Александр Галич объяснил отставание задержками с выделением средств и катастрофической изношенностью сетей.

По его словам, уровень освещенности Севастополя значительно ниже, чем в других российских городах. В городе до сих пор применяются ртутные лампы, половина из фонарей – натриевые, в то время как современные светодиодные источники используются всего в 400 фонарях.

Плюс ко всему начало лета отмечено многочленными падениями электрических опор по центральному кольцу. Причина – изношенность конструкций 70-х годов.

Отметим, что в прошлый понедельник Дмитрий Овсянников грозил увольнением руководителям некоторых управляющих компаний, а так же госпредприятия «Парки и скверы» и муниципальных округов и дал им на борьбу с травой 2 недели. Одна прошла – и ничего не изменилось. Травы по-прежнему много, и она по-прежнему горит: за неделю зафиксировано 60 возгораний.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 03.07.17

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