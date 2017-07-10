Севастополь зарос дикой травой – в правительстве заговорили о природной аномалии

В правительстве Севастополя назвали причину несвоевременного покоса травы в городской черте: выяснилось, что в этом году обильные осадки повлияли на невиданный рост растений.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников вновь дал поручение расправиться с нашествием травы – в этот раз до среды, передает корреспондент РИА «Новый день».

Как заявил начальник управления контроля горхоза Игорь Дмитриев, срывы в работе связаны с нехарактерными погодными условиями.

Нынешнее лето, по словам чиновника, отличается более низкими температурами и двоекратным увеличением уровня осадков – до 30 мм. Кроме того, сетует Дмитриев, в 2,5 раза увеличена и площадь территории, подлежащая скашиванию травы- 7,7 млн кв.м.

Овсянников дал поручение завершить работы, сократив срок до 3 дней.

После чего, по его словам, последуют увольнения. Ответственность за выполнение сроков поручения пришлось взять на себя докладчику.

Между тем, Управление по гражданской защите в сводке об оперативной обстановке снова сообщает о возгораниях травы на больших пространствах.

Напомним, ранее врио уже расширял «расстрельные списки», пригрозив увольнением руководителю госпредприятия, отвечающего за освещение улиц города, и поручил в течение двух недель вкрутить лампочки в фонари.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 10.07.17

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