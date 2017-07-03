В Симферополе у пешеходов отобрали тротуар – в угоду рестораторам

В Симферополе легализовали летние площадки, примыкающие к кафе и ресторанам в центре города. До сих пор с ними долго и упорно боролись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году к показательному сносу летних площадок привлекали, например, недавних героев Крымской весны – казаков и народное ополчение. Борьба с уличным общепитом велась под лозунгом максимального освобождения пешеходной зоны.

Правда, тогда же было замечено, что после тех эффектно выглядевших акций площадок возле кафе и баров стало больше.

Теперь горадминистрация пошла другим путем: опубликовано постановление о порядке размещения сезонной зоны стационарного объекта общественного питания. То есть теперь площадки и веранды называются сезонными зонами СООП.

Итак, теперь разрешено иметь сезонную зону СООП, размещенную вдоль фасада здания шириной 4 м на улице Карла Маркса (от Серова до Кирова) и трехметровую – на Пушкина (от Ушинского до Гоголя).

Собственники кафе смогут заключать договоры на размещение площадок на пять лет.

В последующие годы сезон будет длиться с 15 апреля до 15 октября. Размер платы в городской бюджет зависит он нормативной оценки земли, занимаемой площади (ее измерит торгово-архитектурная комиссия) и уровня инфляции в РФ.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.07.17

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