В Севастополе после нескольких скандалов определились с местом для памятника Потемкину-Таврическому

Правительство Севастополя своим постановлением определило место установки памятника князю Григорию Потемкину – на площади в Артиллерийской бухте, на месте бывшей танцплощадки «Ивушка».

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко, место было выбрано в результате бурных споров и троектратного голосования на художественном совете, сообщает корреспондент РИА «Новый День».

Добавим, что инициатором установки 14-метрового монумента, 10 из которых – высота постамента – была думская фракция КПРФ. Два года назад Зюганов установил закладной камень памятника на приглянувшейся ему видовой площадке Приморского бульвара.

Сообщалось, что депутаты Госдумы профинансируют создание памятника основателю Севастополя из собственных средств.

В 2017 году общественное движение граждан Севастополя выступило против места установки – на смотровой площадке между Институтом биологии южных морей и Дворцом детского и юношеского творчества.

По их мнению, гигантская фигура не вписывается в исторический ансамбль Приморского бульвара и не соответствует духу города.

Тогда же общественники предложили около 10 альтернативных площадок, одной из которых была площадь в Артбухте.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 06.07.17

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