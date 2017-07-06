Эксперт: Решение Овсянникова по памятнику «Примирения» грозит окончательно расколоть Севастополь

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился провести широкое обсуждение среди горожан облика памятника Примирения в Гражданской войне.

Правительство Севастополя 6 июля официально определило место установки памятника- монумента, «символизирующего единение России» – на улице Катерной (между Херсонесом и мысом Хрустальный), передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, что на днях место будущего памятника и одноименного парка посетил министр культуры России Владимир Мединский.

Добавим, что в Севастополе проводится серия акций против установки памятника без одобрения экспертного сообщества.

Общественное движение «Суть времени» совместно с ветеранскими организациями продолжают собирать подписи граждан против монумента.

По мнению активистов, «под предлогом «примирения» происходит реабилитация тех участников Белого движения, которые поддержали Гитлера и воевали во время Великой Отечественной войны».

В качестве аргумента общественники приводят в пример такие, по их мнению, неоднозначные памятные объекты в российских городах: памятник «Исход» в Новороссийске с табличкой с фамилией «пособника нацистов» генерала Туркула (которая впоследствии демонтирована благодаря общественности); памятная доска маршалу Маннергейму в Санкт-Петербурге – военному и политическому деятелю, участвовавшему в организации блокады Ленинграда (доска демонтирована решением суда). Инициатором установки доски Маннергейму выступило РВИО и лично Мединский.

Кроме того, активисты ссылаются на заключение севастопольских архитекторов, которое состоит в том, что инициатива установки масштабного монумента Примирения – это «навязанное насилие извне, внедрение в город подарочных композиций с пораженческой идеологией и с очередным покаянием».

Как рассказал агентству «Новый День» политолог Павел Никаноров, решение Овсянникова об открытии широкой дискуссии по такому острому вопросу может перевести скандал из достаточно пока узкого круга идеологических баталий политических противников к серьёзному общественному расколу в городе.

«Я бы не стал все списывать на давление Мединского в данном случае. Не исключаю, что это делается с умыслом. Овсянникову очень выгодно сейчас хоть чем-нибудь отвлечь внимание горожан от скандальных безальтернативных выборов и неудач молодой приезжей команды врио в экономике и социалке», – предположил эксперт, и предупредил, что такие необдуманные идеологические игры с обществом совсем не способствуют стабильности в и так политически неспокойном субъекте федерации.

Севастополь, Ольга Николаева

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