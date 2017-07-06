Власти Севастополя открестились от скандала с роддомом фразой «нелепая ситуация»

Правительство Севастополя опровергло информацию о закрытии одного из двух городских роддомов, списав вину на главврача, якобы инициировавшего слияние двух медучреждений.

Вице-губернатор Юрий Кривов сообщил, что закрытие роддома №1 в Стрелецкой бухте не предвидится, а решение о реструктуризации принималось руководством городской больницы №5, что не входит в полномочия главврача ГБУЗ.

Чиновник сообщил, что на уровне департамента здравоохранения подобный вопрос не обсуждался и решение не принималось. Однако предположил, что возможно, тема снижения рождаемости в Севастополе и избыток больничных коек в роддомах, станет актуальной в «среднесрочной перспективе».

Не обошлось и без обвинений в адрес неназванных людей которые, по мнению Кривова, присоединились к «нелепой ситуации» как «любители конспирологических теорий и политических спекуляций».

Отметим, что за последнее время в докладах чиновников звучал тезис о резком снижении рождаемости в Севастополе – на 13%. Это связывали с демографическим провалом в поколении 90-х годов, которые сейчас вошли в возраст для рождения детей.

Вероятно, что власти Севастополя готовили общественное мнение к необходимости реорганизации роддомов в одно медзаведение, подозревают наблюдатели.

В то же время, 2 года назад «Севастопольстат» приводил данные о том, что Севастополь лидирует в России по рождаемости. На 1 февраля 2017 года общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил 10,4 и был меньше, чем за январь 2016 года (11,6).

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 06.07.17

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