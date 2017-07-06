Четверг, 6 июля 2017, 18:45 мск

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Дональд Трамп распустил боевые перья накануне встречи с российским визави

Дональд Трамп распустил боевые перья накануне встречи с российским визави
Фото: Reuters

Президент США запасается жестскими антироссийскими высказываниями в преддверии встречи с Владимиром Путиным, дабы сломить уверенность российского лидера во время переговоров, заявляют международные наблюдатели.

Сегодня Трамп в жёстком тоне призвал Москву «прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине». Об этом стало известно из выступления американского лидера в Варшаве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Белого дома собирается настаивать на «невмешательстве России во внутренние дела соседей».

Кроме этого, лидер США рекомендует Кремлю «не поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране».

Вместе с тем, Трамп прибег к хорошо уже знакомой риторике Обамы, нравоучительно порекомендовав России «присоединиться к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации».

Напомним, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована «на полях» саммита «Двадцатки» в Гамбурге.

Москва, Вера Филатова

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